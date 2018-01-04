التموين: بيع الدواجن المحلية بالمنافذ الحكومية لا يزال تحت الدراسة

محمد مجدى ــ الصاوى أحمد أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إعلان اتحاد منتجى الدواجن عن اتفاق توريد 4 آلاف طن من الدواجن، لصالح فروع المجمعات الاستهلاكية الحكومية، لا يزال حتى الآن تحت الدراسة، للموافقة النهائية والتوقيع عليه من عدمه. يسعى اتحاد من

محمد مجدى ــ الصاوى أحمد

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إعلان اتحاد منتجى الدواجن عن اتفاق توريد 4 آلاف طن من الدواجن، لصالح فروع المجمعات الاستهلاكية الحكومية، لا يزال حتى الآن تحت الدراسة، للموافقة النهائية والتوقيع عليه من عدمه.

يسعى اتحاد منتجى الدواجن إلى طرح الدواجن المحلية فى المنافذ الحكومية، بالتعاون مع وزارتى الزراعة، والتموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعقد اجتماع مع القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع الماضى، بشأن توريد 4 آلاف طن أبريل المقبل لـ«التموين»، بنفس أسعار الدواجن وفقا للأسعار العالمية للدواجن.

أكد مصدر حكومى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لـ«المال»، أنه جار بحث الأسعار التى تستلم من منتجى الدواجن، ومن ثم التوصل لاستكمال الاتفاق من عدمه.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطرح كيلو الدواجن المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية الأهرام، والنيل، والإسكندرية، بسعر 21 جنيهاً، بينما طرحها فى السوق المحلية بسعر 26 جنيهاً، والطازج يصل إلى 45 جنيهاً.

أكد حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، لـ«المال»، أنه جار عقد اجتماعات متتالية بين اتحاد منتجى الدواجن، وقيادات وزارة الزراعة، لبحث إمكانية تنفيذ الاتفاق المبدئى، الذى يضمن حق المستهلك فى الحصول على المنتج بسعر مناسب، ودعم المنتجين فى تصريف مخزونهم.

أصدر اتحاد منتجى الدواجن الخميس الماضى، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك الذى عقد مؤخرا، وضم أعضاء الاتحاد والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ممثلا لوزارة التموين، وإجراءات لحماية صناعة الدواجن.

خلال الاجتماع كان التأكيد على تفعيل قرارات منع استيراد مجزءات الدواجن، وتشكيل لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، والداجنة، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم عملية استيراد الدجاج المجمد، طبقا للاحتياجات ووفقا للإنتاج المحلى.