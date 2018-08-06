التموين: بعثات خارجية للموظفين بهدف رفع كفاءتهم

كتب- محمد مجدي:تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التطوير والتدريب على برامج الرقابة والحوكمة وبرامج التميز في خدمة المواطنين وابتعاثهم للخارج طبقاً لبرنامج التوأمة مع الجانب السويسري والجانب الياباني والجانب الأمريكي، وتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة للمو

كتب- محمد مجدي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التطوير والتدريب على برامج الرقابة والحوكمة وبرامج التميز في خدمة المواطنين وابتعاثهم للخارج طبقاً لبرنامج التوأمة مع الجانب السويسري والجانب الياباني والجانب الأمريكي، وتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إن ذلك في إطار برنامج عمل وزارة التموين في الفترة من 2018 ـ 2022، والذي تم عرضه على مجلس النواب ضمن برنامج عمل الحكومة.