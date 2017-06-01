التموين: بدء صرف 3 مليارات جنيه دعما سلعيا لـ70 مليون مواطن

محمد مجدي بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، من خلال 30 ألف بدال تموينى ومجمع استهلاكى وفروع جمعيتى، صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، البالغة قيمتها نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء لزيادة قيمة الدعم السلعى للمواطنين خلال شهر رمضان. وقال الدكتور على ال



محمد مجدي

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، من خلال 30 ألف بدال تموينى ومجمع استهلاكى وفروع جمعيتى، صرف المقررات التموينية لشهر يونيو، البالغة قيمتها نحو 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه أقرها مجلس الوزراء لزيادة قيمة الدعم السلعى للمواطنين خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن نصيب الفرد من الدعم السلعي خلال شهر رمضان يرتفع من 21 إلى 35 جنيها، يستفيد من هذا القرار 70 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، لافتا إلى أن تحديث البيانات مستمر خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو دون أن يتعارض من صرف السلع التموينية لكل المقيدين على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان.

وتلقى الوزير تقريرا من الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتى تتولى توزيع المقررات التموينية على محافظات الوجه القبلى، وجمال الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، التى تتولى توزيع المقررات التموينية على الوجه البحري، يفيد بتوافر أرصدة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز حيث تستهدف الوزارة توزيع 140 ألف طن سكر و105 ملايين زجاجة زيت خلال هذا الشهر.