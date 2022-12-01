التموين : بدء صرف مقررات ديسمبر 2022 لحاملي البطاقات اليوم

أعلنت وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، اليوم 1 ديسمبر 2022، بدء صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية والتي يصل عددها إلي 22 مليون بطاقة، يستفيد مها 64 مليون مواطن.

كما تستمر في صرف الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح الفئات الأولي بالرعاية و عددهم 36 مليون مستفيد من إجمالي المستفيدين من الدعم التمويني.

وأكدت الوزارة على ثبات أسعار المقررات التموينية لشهر ديسمير الجاري والتي يصل عددها إلي 31 سلعة، علي الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية بفضل تضافر جهود كافة أطراف المنظومة سواء هيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة الغذائية بالإضافة إلي شركات القطاع الخاص.

وتقوم الوزارة بصرف المقررات التموينية لبدالين التموين، ومنافذ جمعيتي لشهر ديسمبر الجاري عبر مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بالكامل، متضمنة الزيادة الخاصة للمنحة الاجتماعية الاستثنائية، حيث يتم السماح بصرف 8 استعاضات خلال الشهر.

ويتم السماح لبدالين التموين ومنافذ جمعيتي، صرف 8 إستعاضات شهريا كحد أقصى بواقع 3 خلال الأسبوع الأول، تنخفض إلي مرتين بعد ذلك، وتنقسم تلك الاستعاضة إلي 40٪ سكر، و35٪ زيت، و25٪ أرز و مكرونة وسلع تموينية.

كما يتم صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصي 8 كيلو للبطاقة، بالإضافة إلي زجاجة زيت 800 مملي بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقات.

وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتي 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي، وصرف عبوة مكرونة واحدة 800 جرام للفرد حتي 3 أفراد ، وتوفير 2 عبوة اضافية لمن يزيد عن ذلك .

ويتم صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر منافذها التابعة، والمنتشرة في محافظات الجمهورية، من خلال 1500 فرع استهلاكي تابع للمجمعات الاستهلاكية، و27 ألف بدال تمويني، وما يقرب من 7500 منفذ جمعيتي.