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«التموين» : بدء صرف ‏استعاضات شهر أغسطس لمنافذ صرف السلع التموينية ‏من المخازن

من خلال شركتي الجملة ( العامة – المصرية )

«التموين» : بدء صرف ‏استعاضات شهر أغسطس لمنافذ صرف السلع التموينية ‏من المخازن
محمد مجدي

محمد مجدي

5:45 م, الأربعاء, 27 يوليو 22

تلقّى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة (العامة- المصرية) حول صرف ‏استعاضات شهر أغسطس.

وأفاد التقرير بأنه يتم صرف ‏الاستعاضة الأولى لكل بدال تمويني أو صاحب منفذ جمعيتي أو بالمجمعات ‏الاستهلاكية، بدءًا من اليوم.

وأضاف التقرير أنه يتم ‏صرف 25 سلعة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ‏ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع ‏التموينية.

وأكد رئيسا شركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة، في التقرير الوارد عن وجود ‏مخزون إستراتيجي كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الـ3 ‏أشهر، وتتم استعاضة أية سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.‏

محمد مجدي

محمد مجدي

5:45 م, الأربعاء, 27 يوليو 22