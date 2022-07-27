«التموين» : بدء صرف ‏استعاضات شهر أغسطس لمنافذ صرف السلع التموينية ‏من المخازن

تلقّى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة (العامة- المصرية) حول صرف استعاضات شهر أغسطس.
وأفاد التقرير بأنه يتم صرف الاستعاضة الأولى لكل بدال تمويني أو صاحب منفذ جمعيتي أو بالمجمعات الاستهلاكية، بدءًا من اليوم.
وأضاف التقرير أنه يتم صرف 25 سلعة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع التموينية.
وأكد رئيسا شركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة، في التقرير الوارد عن وجود مخزون إستراتيجي كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الـ3 أشهر، وتتم استعاضة أية سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.