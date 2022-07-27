«التموين» : بدء صرف ‏استعاضات شهر أغسطس لمنافذ صرف السلع التموينية ‏من المخازن

تلقّى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من شركتي الجملة (العامة- المصرية) حول صرف ‏استعاضات شهر أغسطس.

وأفاد التقرير بأنه يتم صرف ‏الاستعاضة الأولى لكل بدال تمويني أو صاحب منفذ جمعيتي أو بالمجمعات ‏الاستهلاكية، بدءًا من اليوم.

وأضاف التقرير أنه يتم ‏صرف 25 سلعة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ‏ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع ‏التموينية.

وأكد رئيسا شركتين العامة والمصرية لتجارة الجملة، في التقرير الوارد عن وجود ‏مخزون إستراتيجي كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الـ3 ‏أشهر، وتتم استعاضة أية سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.‏