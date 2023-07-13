التموين: بدء الأوكازيون ‏الصيفي 7 أغسطس

‏أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية “الأوكازيون الصيفي” ‏في 7/8/2023 .

القرار ينص على أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير الاستاذ/ أحمد كمال أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرًا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء اكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم، وأشار المتحدث الرسمي معاون معالي ‏الوزير الاستاذ/ أحمد كمال إن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدًا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا.