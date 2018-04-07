التموين: بدء استلام القمح منتصف أبريل

متابعاتأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء استلام القمح من المزراعين منتصف أبريل الجاري.وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الجهات المسوقة الثلاث (الشركة القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري) مستعدة لاستلام الأقماح في المناطق المخصصة لذلك.وأكدت الو

متابعات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء استلام القمح من المزراعين منتصف أبريل الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الجهات المسوقة الثلاث (الشركة القابضة للصوامع، والقابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري) مستعدة لاستلام الأقماح في المناطق المخصصة لذلك.

وأكدت الوزارة أن الأسعار الرسمية للقمح لم تعلن بعد، وإن وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ووزير الزراعة عبدالمنعم البنا سيقدمان تقريرا بالأسعار المقترحة على رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل.

وشددت الوزارة على أن أي أسعار يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست أسعار رسمية، وإن أسعار توريد القمح المحلي سيتم إعلانها من مجلس الوزراء.