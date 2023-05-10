التموين: بدء إنشاء صومعة بطاقة تخزينية 90 ألف طن في الظهير الصحراوي بأسيوط

كشف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بإنشاء صومعة جديدة بطاقة تخزينية 90 ألف طن بعدد 18 خلية في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط وجار بدء تنفيذها قريباً.

وقال إسماعيل خلال جولة تفقدية تشارك فيها المال على مجمع صوامع عرب العوامر في أسيوط، إن تلك الصومعة ستتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وستعمل على استيعاب كميات القمح التي تنتجها المحافظة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى.

وأضاف إسماعيل أن مديرية تموين أسيوط تقوم بتشديد الإجراءات الخاصة بمنع تداول القمح المحلي خارج مظلة وزارة التموين ونقل المحصول من محافظة إلى أخرى دون إبلاغ المديرية، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

ولفت إلى أن المزارع أصبح لديه وعي ويقوم بتوريد كميات القمح المزروعة خلال الموسم الجاري خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى حدود المستويات العالمية، بجانب منع استخدام محصول القمح المحلي كعلف أو طحنه بمطاحن القطاع الخاص في أسيوط والتي تصل إلى 16 مطحنا.

وأشار إلى أن مديرية التموين بأسيوط بدأت في تسليم المزارعين حصص النخالة عن الكميات التي يتم توريدها وفقاً للقرار الوزاري.

من جهته قال المهندس عثمان أحمد رئيس قطاع مطاحن أسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى، إنه تم استلام 5400 طن قمح محلي من المزارعين بالمطحن وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتي صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أحمد أن الشركة يتبعها مطحنان في أسيوط قدرتهما الإنتاجية اليومية 403 أطنان، تنقسم إلى مطحن السلندرات الألماني بقدرة طحن يومي 231 طنا، ومطحن بوهلر 171 طنا يوميا.

وتابع رئيس قطاع مطاحن أسيوط بشركة مطاحن مصر الوسطى أنه بالإضافة إلى ذلك توجد صومعة تتبع الشركة في المحافظة بقدرة تخزينية 30 ألف طن.

وأشار أحمد إلى أنه يتم توفير الدقيق المدعم للمخابز البلدية المدعمة بهدف إنتاج الخبز البلدي للمواطنين.