التموين: بدء أوكازيون الصيف من اليوم ولمدة شهر

محمد مجدي: كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اشتراك 798 محلا تجاريا من القطاع الخاص و71 من قطاع الأعمال العام في فترة التصفية الصيفية "الأوكازيون" حتي الآن ابتداء من اليوم 15 أغسطس وحتي 15 سبتمبر الشهر المقبل. وتوقع التقرير الذي رفعته الإدارة المركزية للتجارة الداخلية للدكتورعلي المصيلحي، وز

محمد مجدي:

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اشتراك 798 محلا تجاريا من القطاع الخاص و71 من قطاع الأعمال العام في فترة التصفية الصيفية “الأوكازيون” حتي الآن ابتداء من اليوم 15 أغسطس وحتي 15 سبتمبر الشهر المقبل.

وتوقع التقرير الذي رفعته الإدارة المركزية للتجارة الداخلية للدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، زيادة أعداد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون إلي 2000 محل تجاري الأمر الذي يتيح للأسرة المصرية فرصا للحصول علي مستلزمات المدارس وعيد الأضحي المبارك بتخفيضات تتراوح بين 20% إلي 50% الأمر الذي يساهم في زيادة حركة التجارة.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ”المال” عن مشاركة الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بشأن مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات تخص الأوكازيون.