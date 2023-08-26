«التموين»: بدء «أهلا مدارس» في الأقصر بمشاركة 150 عارضا

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أنه تم بدء وإطلاق معرض أهلا مدارس بمحافظة الأقصر، حيث يتم إقامة 7 معارض رئيسة بمدن المحافظة، إضافة إلي المحال التجارية والمكتبات لتوفير المستلزمات الدراسية.

وقال صلاح خلال جولة تفقدية اليوم على المعارض التي تم إقامتها في الأقصر إنه تمت الموافقة على مشاركة المكتبات الراغبة في الانضمام إلي المعرض من خلال محالهم التجارية دون التوجه إلي المعارض التي ستقام في الميادين العامة بالمحافظات.

وأضاف صلاح أنه سيتم أيضا مشاركة السيارات المتنقلة لبيع جميع مستلزمات المدارس والأدوات اللازمة للعملية التعليمية بنفس التخفيضات التي سيتم الإعلان عنها.

وتابع صلاح أن المعرض يقدم كل المستلزمات المدرسية بتخفيضات تتراوح من 20 إلي 30% عن القطاع الخاص، كما يتم تواجد مفتش من المديرية بكل معرض طوال إقامته للتأكد من جودة المعروض والأسعار بالتخفيضات المقررة.

وأوضح صلاح أنه أضاف أنه يتم كذلك طرح سلع غذائية بالمعرض والتي يستخدمها الطلاب في الوجبات المدرسية من حلاوة واجبان و مربي.

من جهته، قال عبد الرزاق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن معرض “أهلا مدراس” تم إقامته مبكراً تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، كما حدث بـ”أهلا رمضان” لتوفير احتياجات الأسر والطلاب من مستلزمات الدراسة.

ولفت إلي مشاركة نحو 150 عارض بتخفيضات “أهلا مدارس” من خلال منافذهم مع وضع لافته إرشادية تفيد بالاشتراك في التخفيضات التي وضعتها المديرية.

وأوضح الصافي أنه يجب علي المحال التجارية أن تكون مرخصة للاشتراك في المعرض، فضلاً عن التأكد من نسب الخصم التي تم وضعها من خلال فحص الفواتير وهامش الربح المقرر.

وأشار إلي أنه يتم التواصل مع الشركات والمصانع الرئيسية لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل حلقات التداول بما يعود بالنفع علي المواطنين.

وفيما يتعلق بـ “الأوكازيون الصيفي” كشف “الصافي”، عن ارتفاع معدل المحال التجارية المشاركة بفترة التخفيضات الموسمية الثانية إلي 200 محل منذ بدء الموسم وحتي الآن.

وأوضح أنه مستهدف مشاركة نحو 400 محل تجاري، خاصة أن الأوكازيون يشهد مشاركة واسع من محال الملابس والأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية.

وأشار إلي أن هناك إلتزام كبير من التجار بالتخفيضات المعلنة، حيث تم تحرير 5 محاضر فقط أوكازيون وهناك متابعة دورية من قبل المديرية للتأكد من أن الأسعار قبل وبعد التخفيضات.

فيما قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الانشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه فور صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023 تم انشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل كافة العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبو الفضل، أن فترة اصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري أن يقوم بتكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه.

وأشار أبو الفضل إلي أن وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الأوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الاوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أن الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.