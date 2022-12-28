التموين: انطلاق معارض «أهلا رمضان» بداية من 1 يناير حتي 21 إبريل القادم

اكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء معارض اهلا رمضان هذا العام بداية من الشهر القادم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة.

وقال في بيان اليوم، أن معارض اهلا رمضان سوف تنطلق بداية من 1 يناير 2023 بكل المحافظات وستستمر حتي نهاية شهر رمضان، في 21 إبريل 2023.

واضاف بأنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء غرفة عمليات مركزية مشتركة لمتابعة توافر السلع ومتابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأكد أن الافراجات الجمركية التى أقرتها الدولة مؤخرا هدفها هو توفير السلع وكذلك مستلزمات الإنتاج.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات بضرورة إنشاء ما لا يقل عن 5 معارض بكل محافظة كحد أدنى، وكذلك إنشاء ركن بكل سلسلة تجارية لسلع اهلا رمضان وتثبيت أسعار عدد من السلع أيضَا.

مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع السادة المحافظين لتوفير الاماكن الخاصة بالمعارض دون تكلفة على العارضين.

ومن جانبه اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية والمصنعين لزيادة المعروض من السلع والمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين ، لافتاً الى أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة لخروج السلع من المواني ومستلزمات الإنتاج أيضًا .

وطالب، التجار بطرح السلع للمواطنين بسعر عادل مشيرا إلى أن التنافسية هى من ستخلق هذا السعر العادل للمواطنين.

واضاف بأنه تم إعداد الدراسات اللازمة مع الغرف التجارية والسادة المحافظين لاختيار الأماكن المناسبة بكل محافظة لتنتشر تلك المعارض بكل أرجاء المحافظات.

وقد إستمع الوزيران لطلبات الحاضرين ووعدهم بتذليل كل العقبات أمامهم ، مؤكدا أن الكل وجب علية التكاتف لصالح المواطن وتوفير السلع له بسعر عادل خلال الفترة المقبلة، مع اهمية تحديد اماكن الشوادر والمعارض وتوقيتات العمل وتحديد الاحتياجات اللازمة لكافة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات المستهلكين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين ووزير الصناعة، والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسنين، وايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، واحمد مهدى مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وعادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ،والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الى جانب عدد من اعضاء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والموردين والمنتجين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية.