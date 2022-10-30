التموين : انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب لن تؤثر على مصر



كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب لن تؤثر على مصر .

جاء ذلك خلال بر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON

وأشار إلى ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بشأن تفاصيل إجتماعات رئيس الوزراء مع الدكتور مصطفى مدبولي السبت بالتنسيق مع المحافظين.

وقال : “كان اجتماعاً هاماً شدد على أهمية أن تتوافق كميات السلع في الأسواق مع المسحوبات خاصة مع زيادة تكالب المواطنين على التخزين مع قرار المركزي بخفض قيمة الجنيه والوزارة قامت بعمل غرفة مركزية لمتابعة الأرصدة على مستوى المحافظات لضمان وجود اسلع وأتاحتها طول الوقت وعملنا على مدار يومي الجمعة والسبت للتأكد من إنضباط الاسواق وتوافر السلع “.



تابعت “:فيه مخزون أمن من السلع في منافذ الوزارة وشركة تجارة الجملة وده امر جيد “.



وحول تأثير تعليق مشاركة روسيا في إتفاقية تصدير الحبوب قال :” القرار يعني أن السلع تعود حبييسة الموانيء الواقعة في حدود الدولة الأوكرانية لكن الوضع الان مختلف في مصر فتأثير قرار روسيا لن يؤثر لان مصر نوعت أسواقها وبات لديها نحو 15 سوق منشا معتمد”.



وشدد على أنه بناء على قرارات البنك المركزي بخفض سعر الجنيه من المؤكد أنه سيؤثر على قيمة هذه السلع المستوردة مثل الزيوت والأقماح وسلع اخرى يجري استيرادها من الخارج لكن هناك تنسيق مع الجهات المانحة والبنك المركزي لتوفير العملة وتكوين إحيتاطات آمنة من كافة السلع سواء الاستراتجية