التموين: انتظام صرف سلع نوفمبر الجاري في 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لنحو 3 مليارات جنيه شهريا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، أن منظومة الصرف الإلكترونية الخاصة بالسلع التموينية كانت قد شهدت بعض التحديثات صباح اليوم قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي.

وقال الدجوي خلال جولة تفقدية اليوم بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، لمتابعة صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ولفت إلي أنه تم صرف الاستعاضة الاولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، مؤكدًا أن الامن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أكثر من 6 أشهر.

وأضاف رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، إضافة إلى سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

ولفت الدجوي إلى أن مبادرة تخفيضات السلع الغذائية مازالت مستمرة ولم تتوقف، كاشفَا انه من المنتظر دخول المحال الصغيرة والمتوسطة بتلك المبادرة، كما أن عدد كبير من السلاسل التجارية الكبري مشاركة في مبادرة السلع الغذائية.