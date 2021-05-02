التموين : انتظام صرف السلع والخبز خلال الإجازات بشكل طبيعي

أعلنت وزارة التموين، عن تنظيم مدريات التموين بالمحافظات المختلفة حملات على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، عن عمل كافة المخابز بشكل طبيعي خلال الاجازات إضافة إلى تنفيذ عدد من الحملات اليومية للتأكد من إنتاج الخبز بصورة جيدة، موضحه أن كافة مخازن الجملة تعمل أيضا لصرف السلع لبقالى التموين وأصحاب منافذ جمعيتى.

وذكرت الوزارة، أن إنتاج مصر من الخبز يصل إلى 250 مليون رغيف خبز يوميا، مؤكده على توفير 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم، وسط اقبال من المواطنين لصرف مستحقات الدعم.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين أن تلك الحملات تاتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين الذى وجه بتسيرها يوميا للتأكد من عمل كافة قطاعات الوزارة التى تقدم الدعم للمواطن من مخازن جملة ومنافذ صرف السلع التموينية وكذلك المخابز.

وأكد رمضان الشحات مسؤل التصوير الخارجى ومدير المركز الاعلامى، خلال مرافقة حملات مديرية تموين الجيزة، أن كافة المخابز بالمحافظة تعمل بكفاءة وكذلك منافذ صرف السلع التموينية مشيرا إلى توافر كل احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية أيضا.