اقتصاد وأسواق

«التموين» : انتظام صرف الخبز ومقررات التموين اليوم الجمعة

مع مطالبة المواطنين بترك مسافة بين كل مواطن
محمد مجدي 12:23 م, الجمعة, 3 أبريل 20 12:23 م, الجمعة, 3 أبريل 20

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تلقّت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين تقريرًا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 3 أبريل من كل مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية عن انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية.

وأكدت وزارة التموين، في بيان، منذ قليل، أنه تم إنتاج وتجهيز جميع الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر، ويوجد إقبال من المواطنين، والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت جميع محالّ البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتي فى العمل منذ الصباح الباكر؛ لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر أبريل والتي تمتد حتى نهاية الشهر.

وأكدت وزارة التموين أنه تم مدّ فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضًا؛ منعًا للتكدس أو الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على قيام كل وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية.

وذلك لضمان التأكد من انتظام العمل فى جميع المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز التي تعمل كالمعتاد دون توقف؛ لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وجميع السلع الغذائية.

وشدد المصيلحي على أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، وعلى استعداد لتلقّي جميع الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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