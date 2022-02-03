التموين : انتظام صرف الخبز المدعم لـ71 مليون مواطن

المواطن يستطيع أن يحصل على حصة من الخبز المدعم والمقدرة بـ ٥ أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا دون تغيير

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات دون تغيير في نظام الصرف، حيث يتم إنتاج نحو 270 مليون رغيف يومياً وتبلغ قيمة الدعم 51 مليار جنيه، يستفيد منه 71 مليون مواطن.

وقال طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن المخابز تعمل بانتظام دون تغيير على آليه الصرف، مشيراً إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من شائعات هدفه النيل من الإنجازات التي تشهدها مصر.

وأشار طلعت إلى أن المحافظة لديها 1855 مخبزا ويتم إنتاج نحو 21 مليون رغيف لصالح 8 ملايين مواطن مقيدين على 1.9 مليون بطاقة.

وأوضح حسن أنه تم تحويل 90 مخبزًا تعمل بالسولار إلى الغاز وذلك من إجمالي 300 مخبز جاري تحويلهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع أن يحصل على حصة من الخبز المدعم والمقدرة بـ ٥ أرغفة يوميا بواقع 150 شهريا، دون تغيير.

من جانبه أكد محيي إسماعيل مديرالادارة المركزية الرقابة بمديرية تموين الجيزة تضافر الجهود الرقابية بين كل الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأوضح أنه يتم شن 23 حملة يومياً على المخابز ومنافذ صرف السلع وذلك لضبط المخالفات ومنع حدوث أي عوائق في عمليات صرف السلع المدعمة للمواطنين.

من جانبه قالت أمل إبراهيم مدير عام إدارة تموين الهرم، إنه يتم إطلاق حملات يومية على مدار الأسبوع دون توقف، لمتابعة انتظام صرف السلع والخبز المدعم للمواطنين.

وأضافت أنه يوجد في الهرم 130 مخبزا بلدي مدعم منها 12 مخبزا يعمل بالسولار والباقي غاز طبيعي، مشيرة إلى أنه تم تحويل 6 منها إلى الغاز الطبيعي وجاري تحويل 6 أخرى.

جاء ذلك صباح اليوم خلال جولة تفقدية على المخابز البلدية المدعمة في محافظة الجيزة بمشاركة رمضان الشحات الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي نفي بدوره ما تردد من شائعات بشأن تعديل صرف الخبز المدعم للمواطنين والتي تثيرها الجماعة الإرهابية.

وأكد الشحات أن منظومة الخبز المدعم ليس بها أي تعديل و من حق المواطن أن يذهب إلى المحب لصرف حصته الشهرية أينما وقت شاء، وذلك من خلال 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.