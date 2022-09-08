التموين : المنافذ المتنقلة توفر الأدوات الدراسية بتخفيضات تصل إلى 50%

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التموين تعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية، مشيراً إلى أنها متواجدة في كافة الأماكن والأحياء سواء بالمنافذ الثابتة أو المتحركة .

وأضاف كمال خلال الجولة التي قام بها المركز الاعلامي بالوزارة علي المنافذ المتنقلة لمتابعة توافر السلع والأدوات الدراسية بالتزامن مع معرض اهلا مدارس بمنطقة الطوابق فيصل بمحافظة الجيزة، أن الوزارة لديها 300 سيارة سلعية ضمن مشروعات تشغيل الشباب.

وتابع كمال أنه يتم تواجد المنافذ المتنقلة بالأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة , حيث تقوم بعرض السلع التموينية والأساسية واللحوم والمجمدات بالاضافة الى الادوات المدرسية.

وأوضح كمال أن هناك توجيه من الوزير بتوفير الأدوات المدرسية بالمنافذ المتنقلة التابعة للوزارة وذلك بالتزامن مع إطلاق معرض أهلاً مدارس، في الميادين الرئيسية بعواصم المحافظات بتخفيضات تراوحت بين 25 و 50%.

وقال كمال إن نسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة 70% على الأقل سواء في الأدوات المكتبية والورقية التي يحتاجها كل طالب.

ولفت كمال إلى أن هناك 119 معرضا رئيسيا في 27 محافظة، و23 معرضا في المحافظات و33 شادرا و500 مكتبة و30 سيارة متنقلة يستطيع المواطن من خلالها الحصول علي احتياجاته بأسعار مخفضة.