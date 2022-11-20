التموين: المصادرة والحبس والغرامة للمزارع الذي لا يخطر المديرية بكميات الأرز الشعير الموجودة لديه

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن المصادرة والحبس والغرامة للمزارع الذي لا يخطر المديرية بكميات الأرز الشعير الموجودة لديه.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة”ON”.

وأوضح أن هناك مهلة لمدة أسبوع للمزارعين لإخطار المديريات بكميات الأرز الشعير الموجودة لديهم.

ووجه رسالة تحذيرية لمن لم يقوموا بتوريد الأرز قائلا: “المزارع الذي لا يخطر المديرية بالأرز الشعير الموجود لديه سيتم مصادرته، وتوقيع غرامة تصل لـ 2 مليون، مع الحبس”.

ودعا الجميع للالتزام بالإجراءات السليمة.

وشدد على أن سعر الأرز متوفر في الأسواق بسعر 14 جنيهاً وأنه لا تغيير في أسعار أرز التموين ويبلغ عشرة جنيهات فقط ونصف الجنيه.

وأشار خليل إلى أن سعر توريد الأرز لازال تحت الدراسة حالياً وأنه ليس قرار خاص بوزارة التموين فقط لكن أيضاً وزارة الزراعة والبرلمان والحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.

ولفت إلى أن الأرز الحر متوافر في الأسواق وبكميات وفيرة في المجمعات الاستهلاكية