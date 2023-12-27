التموين: المستودعات الاستراتيجية تخدم 40 ألف منفذ تمويني بالمحافظات

أكد الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام أن المستودعات الاستراتيجية المستهدف إقامتها حاليًا فى 7 محافظات على مستوى الجمهورية ستعمل على ضخ السلع فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة بشكل علمى ومنظم وفقَا للاحتياجات.

وقال كمال فى تصريحات لـ«المال» أمس -على هامش وضع حجر أساس المستودع الاستراتيجى الثالث فى محافظة الفيوم- إن ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى ما بين 30 ألف بدال ، و8215 منفذ جمعيتي، ونحو 1500 فرع استهلاكى ومنافذ جمعيتى والفروع الاستهلاكية سيتم معرفة احتياجاتهم الفعلية من كافة السلع التموينية المقدمة لحاملى البطاقات ، ومن ثم ضخها من خلال تلك المستودعات.

وأضاف كمال أنه سيتم خلال الفترة القادمة حصر جميع المخازن التابعة لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بهدف الوقوف على مدى احتياجات كل مخزن بما يواكب عمليات التطوير فى المنظومة التموينية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال لـ«المال» أمس إن إقامة سلاسل إمداد مباشرة من المستودعات الاستراتيجية إلى المنافذ السلعية بباقى المحافظات يلزمها تغيير جذرى فى طريقة التوزيع بداية من مخازن الجملة وحتى محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي.

وأضاف المصيلحى أنه لا بد من إعادة رسم خريطة توزيع السلع التموينية على المنافذ التى تقوم بطرحها على حاملى البطاقات.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة تغيير طريقة وأسلوب توزيع السلع التموينية المدعمة والتى يتم طرحها لـ 64 مليون مواطن مستفيد.

يشار إلى أنه تم حتى الآن البدء فى إقامة 3 مستودعات استراتيجية ضمن المرحلة الأولى والتى شملت السويس والأقصر والفيوم، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

ومن المستهدف بداية 2024 إقامة المرحلة الثانية والتى تشمل 4 مستودعات أخرى فى كفر الشيخ والمنيا وبنى سويف والإسكندرية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ولفت المصيلحى إلى أنه يتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيات، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات وتأمين توافرالمنتجات الغذائية على مدار العام فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.