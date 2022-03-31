كشف أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة ومدير مشروع جمعيتي أن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي والتي يتم فحص طلباتها حاليا ، هي المرحلة الأخيرة للمشروع والتي تشهد افتتاح باقي الفروع ليصل اجمالي عدد المنافذ لـ8 الاف منفذ على مستوي الجمورية.

وقال كمال في تصريحات صحفية أن تلك المنافذ تتكامل مع منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وبالتالي يصبح لدي الوزارة 40 الف منفذ توفر نحو 120 الف فرصة عمل للشباب ، لصرف السلع المدعمة لـ 21 مليون بطاقة تموين يستفيد منها 64 مليون مواطن و72 مليونا للخبز .

و أشار إلي ان ” جمعيتي” يعد احد اهم المشاريع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016 ، حيث بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ويقوم علي فتح منافذ سلعية مماثلة بالميني ماركت او السوبر ماركت بنظام الامتياز التجاري او العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 الي 50 متر .

واوضح كمال أنه كان لدينا 3 اهداف رئيسية للمشروع أهمها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خاصة وان كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل , فضلا عن زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ ثابته او متحركة , و ضمان إتاحة وعرض السلع الاساسية لكافة المستفيدين من الدعم او حتي غير المستفيدين .

وتابع كمال ان من اهداف المشروع أيضا ، توفير السلع التموينية للمواطنين بأسعار مناسبة مع حصول التاجر علي هامش الربح المقرر، وكذلك صرف سلع فارق النقاط من توفير استهلاك الخبز، فضلاً عن البيع الحر المباشر دون التقيد بالبطاقة .

و أضاف كمال ان هذه الانشطة تستطيع تحقيق هامش الربح تغطي مصاريف التشغيل والعمالة فضلا عن تحقيق متوسط دخل جيد , خاصة وان المستهدف ان يتعامل كل منفذ مع 500 اسرة .

واشار الي ان مشروع “جمعيتي” في البداية كان يقوم علي نظام التمويل الذاتي أو منح قروض مسيرة للشباب عن طريق احد البنوك , حيث تم تنفيذ المشروع علي 4 مراحل منذ عام 2016 وحتي الان , لافتاً الي انه تم افتتاح 7 الاف منفذ في المراحل الاربعة وبدأت العمل بالفعل ساهمت في توفير نحو 21 الف فرصة عمل .

واضاف كمال ان الوزارة شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية ” حياة كريمة بجزء من المرحلة الرابعة، وفتح منافذ في القري الاكثر احتياجا، لافتاً انه تم الموافقة علي 750 منفذ بهذه المرحلة وتم افتتاح 200 منفذ وجاري الانتهاء من اجراءات وتشغيل 550 منفذ .

واوضح ان ادارة “جمعيتي ” فتحت الباب امام فحص قوائم الانتظار والتي بلغت 8 الاف طلب وتم التنبيه علي اصحاب تلك الطلبات بضرورة التوجه الي المديريات التابعة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة.

وأشار كمال الي انه من المستهدف تشغيل من 500 الي 700 منفذ ضمن قوائم الانتظار بالمرحلة الرابعة لتحصل عدد المنافذ النهائية للمشروع 8 الف منفذ , توفر 24 الف فرصة عمل للشباب.

وقال كمال ان المشروع يخدم الشباب من الجنسين حيث بلغت نسبة اصحاب منافذ جمعيتي من الذكور 51 % والاناث 49 % , لافتاً الي ان فكرة الاستعانة بالعلامة التجارية لوزارة التموين طمأنت المواطنين الحصول علي السلع الاساسية عبر منافذ جمعيتي .

وأكد ان الوزارة راعت عند افتتاح منافذ جمعيتي عنصر التنافسية بين الشباب والمنافذ الاخري , فضلاً عن تطبيق بعض الشروط منها ان يكون سن الشاب المتقدم من 21 الي 45 وان يكون حاصل علي مؤهل متوسطة علي الاقل اضافة الي تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء منها ، والا يكون موظفاً بالحكومة او قطاع الاعمال او الخاص , والا يكون له اقارب حتي الدرجة الرابعة لهم علاقة بمشروع جمعيتي او اصحاب انشطة تموينية اخري .

واضاف كمال انه بعد الانتهاء من فحص اوراق المتقدمين وتسليم صور من المستندات الخاصة بكل متقدم , سيتم اجراء معاينة أولية للمنفذ ، لافتاً إلي أن شروط الموافقة علي تشغيل المنافذ أن تكون مساحته لاتقل عن 30 مترا ويبعد عن اقرب منفذ تمويني اخر في محيطة قرابة الـ 500 متر مراعاة للتنافسية , وان يكون تمليك او ايجار لمدة 5 سنوات علي الاقل .

و تابع كمال أن الافضلية للتمليك لانه عن عناصر التكلفة تكون منخفضة نسبياً فضلاً عن امتلاك ترخيص دائم من الوحدات المحلية وغير قابل للتغيير او التعديل اضافة الي السجل التجاري والبطاقة الضريبية ليصبح تابعا للدولة رسمياً.

و أكد كمال أن مشروع جمعيتي حقق نجاح منقطع النظير بدليل ان المستفيدين من المشروع اصحاب القروض تمكنوا من سداد كافة التزاماتهم ولم تحدث حالة تعثر واحدة للعملاء , وهذا يعكس الاقبال الكبير للاستفادة من المشروع ، لافتا انه بمجرد غلق باب التقدم نجد اننا امام الاف من الطلبات التي يتم فحصها , فضلا عن اقبال المواطنين علي الصرف من منافذ جميعتي كل هذه النماذج تعكس نجاح المشروع .

واوضح ان الجهات الممولة للمشروع قدمت تسيرات كبيرة للشباب المتقدمة منها توفير قروض بفائدة 5% , حيث تم افتتاح وتشغيل 2000 منفذ بنظام القروض، والـ5 الاف منفذ المتبقين تم انشائهم بنظم التمويل الذاتي، حيث يقوم صاحب المنفذ في كلا الحالتين بسداد مبلغ تأمين للسلع التي يحصل عليها من الوزارة او الشركات التابعة فضلاً عن تحمل تكاليف التشطيبات النهائية بالاضافة الي شراء ماكينة صرف السلع.

وأشار كمال إلي أن التموين من اوائل الوزارات التي استعانت بالشباب , حيث قامت بتعيين عدد كبير منهم داخل اروقتها بداية من عام 2014 , وكل شاب لديه ملف مسئول عنها ولديه تكلفيات مباشرة من الوزير ، ويتم التعاون مع المسئول التنفيذي وكافة قيادات الوزارة الموجودة سواء كانت في ديوان عام الوزارة الجهات التابعة لها , لافتاً الي ان مجالس ادارات الشركات التابعة للقابضة الغذائية لديها عناصر شباب .