اقتصاد وأسواق

التموين: المرحلة الأولي لتوصيل الغاز تستهدف 5625 مخبزًا

من خلال توقيع بروتكول تعاون مع بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان
محمد مجدي 7:36 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21 7:36 م, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز سوف يخدم هدف الدولة اقتصادياً، لتقليل تكلفة إستيراد السولار، والاعتماد على الغاز الطبيعي .

وأضاف المصيلحي في بيان اليوم، أن هناك وفرة في إنتاج مصر من الغاز، والاكتشافات الجديدة من ساعد على ذلك، وأضاف أن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة .

وتابع أن ذلك سوف يساهم في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن، وأشار الوزير إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز سوف تشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.

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وأضاف المصيحلي أن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز تشمل 5625 مخبزا كمرحلة أولى، وسوف تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال توقيع وزير التموين والتجارة الداخلية ورؤساء بنوك وطنية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان، بروتوكول التعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار للمخابز.

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وأشار المصيلحي إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكد أن البنك المركزي المصري قد دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتياً.

من جانبهم أكد رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والأهلي وبنك التعمير الإسكان، أن البروتوكول الموقع بينهم وبين وزارة التموين يضمن اتاحة تمويل من جانبهم لأصحاب المخابز والتقسيط بفوائد لا تتعدى الـ 5% مؤكدين توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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