التموين: المخزون الاستراتيجي من الشاي يكفي 13 شهرًا والعدس من 30 إلى 32 جنيها للكيلو

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من الشاي يكفي مدة 13 شهر، وكانت إحدى الشركات التي تشتكي من نقص الشاي في الأسواق، مشاركة في اجتماع الوزارة اليوم.

وقال خليل، خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، العدس يبلغ سعره في الاسواق حاليا 30 و32 جنيه، ومخزون العدس يكفي 7 أشهر و6 أيام، مشيرًا إلي أنه من الممكن وضع سعر استرشادي للسلع الغذائية، مؤكدًا عدم وجود أي أزمات في الزيوت، والارز، والسكر يوجد احتياطي استراتيجي 4 اشهر.

واضاف خليل، أنه يوجد اكتفاء ذاتي من البيض، ويتم انتاج 13 مليار بيضة في السنة، مشيرا الي ان سعر طبق البيض مستهدف تراجعه خلال الايام القادمة، بعد وصوله إلي 85 جنيهًا.