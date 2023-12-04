«التموين»: القابضة الغذائية تضخ 50 ألف طن سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابة على جميع الأسواق لضبط المخالفين و محتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

وكشف “حسنين” عن ضخ نحو 50 ألف طن سكر حر على مستوي الجمهورية، منوها إلي أن نصيب محافظات القاهرة الكبري من تلك الكميات يصل إلي 400 طن يومي وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية و شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

من جهتها، قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الأسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.

وأضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 فروع استهلاكية تابع للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلي 4 أطنان يوميا حسب احتياجات كل فرع.

وأكدت “دوابة ” عدم وجود أية أزمات في توفير السكر ، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحا إلي 9 مساء ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.

بدوره، قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30% في 1350 مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار والتي تكون في تناول يد المستهلكين، موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية يضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية.