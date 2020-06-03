التموين : الرئيس يتابع أسعار السلع ووفرتها بنفسه يوميا

قال مساعد وزير التموين: "قدرنا نمر بأزمة من أصعب الأزمات في مصر من غير ما مواطن واحد يشعر بإن فيه مشكلة في السلع".

المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع أسعار السلع ووفرتها بنفسه يوميا.

جاء ذلك في لقاء عبر سكايب مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.

وقال : “لا أخفي على حضرتك إن فخامة الرئيس بيتابع مدى وفرة الأسعار والأسعار نفسها يوم بيوم بنفسه، وبيتأكد على الوفرة والمخزون والسعر ولو سعر سلعة ارتفع 50 قرشا بشكل غير مبرر ده موضوع بيبقى بالنسبة لنا حالة طوارئ في الوزارة وبنلف حوالين نفسنا”.

وأضاف: “السعر مرتبط بنظرية العرض والطلب وطالما فيه عرض ووفرة بيبقى فيه استقرار في الأسعار وميل للانخفاض”.

وتابع: “خلينا نشوف بتبسيط شديد في رمضان اللي هو الموسم الرئيسي للتسوق للسلع الأساسية في مصر هل وجدنا ارتفاع في الأسعار ولا انخفاض كما رأينا في معرض أهلا رمضان اللي كان فيه خصومات تصل إلى 30% اشترك فيه أكثر من 1900 فرع سوبر ماركت”.

وأكد أن “الرئيس يتابع كل يوم مخزون القمح واحتياطاته التي تكفي الآن حتى 6 شهور|؟

وأشار إلى أن “المخازن والثلاجات يتم متابعتها يوم بيوم”.

وأضاف مساعد وزير التموين : “قدرنا نمر بأزمة من أصعب الأزمات في مصر من غير ما مواطن واحد يشعر بإن فيه مشكلة في السلع”.

وتابع: “عندنا أرصدة كافية جدا بدليل استقرار الأسعار”.