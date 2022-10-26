التموين : الدعم الاستثنائي الموجهة للبطاقات مستمر حتى 30 يونيو 2023

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه وفقًا لما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، تم مد الفترة الخاصة بتوجيه دعم استثنائي على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023، ويستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية، مربوط عليها 36 مليون مواطن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر، في أغسطس الماضي، قرارات بشأن الحماية الاجتماعية، والتي شملت إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتُصرَف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط.

وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد، أن جميع المعاشات التي أقل من 2500 جنيه سوف تستفيد من قرار الدعم المالي على بطاقات التموين، إضافة إلى الأرملة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل أقل من 2700 جنيه، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمالة غير المنتظمة.

ووجّه خليل الشكر للقيادة السياسية التي قامت بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما لم تتأثر بنقص كيلوجرام من أية سلعة، بالرغم من التحديات العالمية التي يعاني منها شعوب العالم.