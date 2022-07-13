«التموين» : الحالة العامة مستقرة تماما بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة

تلقّى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول الموقف بمحطات الوقود بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأوضحت “التموين”، في بيان، منذ قليل، أن التقرير الوارد أشار إلى أن الحالة العامة مستقرة تمامًا بمحطات الوقود بعد تطبيق الأسعار الجديدة والتى أقرّتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أن غرفة العمليات المُشكلة منذ أول أيام عيد الاضحى المبارك بالوزارة لم تتلق أية شكوى من نقص السلع الأساسية أو نقص الوقود في محطات خدمة وتموين السيارات.

وأكد التقرير الوارد توافر جميع أنواع المحروقات بمحطات الوقود طبقًا للكميات المقررة لكل محطة.

وأضاف التقرير أن مديريات التموين والتجارة الداخلية، وكذا الإدارات التابعة لها ومفتشى التموينـ يقومون بالمرور الدوري لمتابعة الموقف على الأرض منذ الصباح الباكر بكل محطات الوقود في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة توافر الوقود فى ضوء الأسعار الجديدة.

وكذلك رصد وحصر الكميات الموجودة بالمحطات، وأكد مديرو المديريات أن جميع أنواع المحروقات متوفرة وأن المواطن يحصل على كل احتياجاته منها دون أي تكدس أو زحام.

وقال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير أحمد كمال إن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تقوم هي الأخرى بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالمواصفات الموضوعة والموازين بمحطات الوقود.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير التموين يتابع مع غرفة عمليات الوزارة ومديريات التموين الموقف على الأرض للاطمئنان على انتظام عمل جميع المنشآت التموينية بما فيها محطات الوقود، المخابز، مستودعات البوتاجاز، والمجمعات الاستهلاكية.

وكذلك متابعة موقف توافر السلع التموينية واستمرار عمليات صرف السلع التموينية من جانب المنافذ.