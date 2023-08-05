التموين: التنسيق مع الكهرباء لعدم تخفيف الأحمال خلال فترة عمل المخابز البلدية بالفيوم

كشف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، طبقا لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض العمالة يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري.

وقال حرز الله خلال جولة تفقدية اليوم على المنشآت التموينية في محافظة الفيوم، إنه يتم التنسيق مع شركة الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي من الساعة الخامسة فجرا و حتى العاشرة صباحا.

وأضاف حرز الله أن تلك الفترة تقوم خلالها المخابز البلدية المدعمة بإنتاج الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية.

ولفت حرز الله إلى أن كل مخبز يوجد به مولد كهربائي كإجراء احتياطي لضمان استمرار انتاج الخبز في فترات تخفيض الأحمال.

وأكد حرز الله أن متوسط حصة الفرد على بطاقة التموين من الخبز المدعم تصل إلي 4 أرغفة يومياً أو 10 كيلوجرامات دقيق شهرياً لمن يرغب في الحصول علي دقيق بدلاً من الخبز علي البطاقة التموينية.

وقال حرز الله خلال تفقد المخبز الآلي التابع لمطحن بندر الفيوم التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى، إن معدل الطحن في المخبز الآلى 40 شيكارة.

وأضاف أن المخبز الآلي يقوم يوميا بإنتاج 28 ألف رغيف، كما يوجد في الفيوم 692 مخبزا بلديا مدعما، بإجمالي طاقة إنتاجية 11 مليون رغيف يوميا على مستوي المحافظة.

وكشف مدير مديرية تموين الفيوم، عن وجود 200 مخبز بلدي من إجمالي المخابز يعملون بالغاز الطبيعي حتى الآن، كما أنه يجرى استكمال توصيل الغاز لباقي المخابز خلال الفترة المقبلة.