التموين : التعاقد على 47 الف طن زيت خام بقيمة 591 مليون جنيه

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر الجارى إضافة لصرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم لحاملى البطاقات التموينية بشكل طبيعى ، مع عدم وجود اى عجز فى السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية التى يصل عددها الى 21 سلعة حسب تأكيدات مصدر حكومى فى وزارة التموين لـ«المال».

وقال المصدر إن هناك شائعات عن وجود عجز فى الزيت التموينى نافيا ذلك بشكل قاطع موضحا أنه تم التعاقد بداية الشهر الجارى على كمية 47.5 ألف طن زيت صويا خام من 7 شركات محلية بقيمة إجمالية 591 مليون و375 ألف جنيه.

واضاف المصدر أنه تم شراء الطن الواحد من الزيت التموينى بسعر 12.450 جنيه، مشيرا إلى أن الشركات الموردة هى كايرو m3 والصفا وايزر برين والمتحدة بكمية 3500 طن لكل منهما و الاسكندريه 18 ألف طن والمجد 5500 طن و الوطنية 10 آلاف طن.

وأكد المصدر أنه تم صرف السلع التموينية الخاصة بالشهر الجارى بنحو %70 ، بينما تم صرف %80 من فارق نقاط الخبز عن شهر أغسطس الماضى و ذلك بقيمة 280 مليون جنيه و تستمر عمليات الصرف حتى نهاية الشهر الجارى.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يصل الى 20 مليون بطاقة مقيد عليها 71 مليون مواطن يحصل على الخبز المدعم، بينما يحصل على المقررات التموينية نحو 64 مليون مواطن من إجمالى المقيدين على البطاقات التموينية.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 84.5 مليار جنيه فى موازنة 2020/2021 وذلك لصالح منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم.