«التموين»: التعاقد على 35 ألف طن زيت عباد خام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلة في الوزارة تعاقدت على كمية 35 ألف طن زيت عباد خام صب.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان منذ قليل، إن تلك الكميات في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت السبت الماضي عن ممارسة محدودة رقم 11 لسنة 2022/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو 2023.