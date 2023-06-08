التموين: التعاقد على 25 ألف رأس ماشية حية من مناشئ إفريقية وآسيوية

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة عملت علي التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية او مجمدة.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلي أنه تم التعاقد مع دول افريقية بالإضافة الي ‏دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتي وتنزانيا واوغندا، ‏مضيفا ان تنوع المناشيء سوف يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وكشف المصيلحي عن وصول كميات كبيرة من الرؤوس المتعاقد عليها ‏بمجزر ومحجر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، ومجزر ومحجر سفاجا بالغردقة، ومجزر أبو ‏سمبل بأسوان.

وأشار إلي أنه جاري التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها ‏هذا الشهر.

وفي تقرير تلقاه وزير التموين ‏ من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏كشف عن توافر ما يقرب من 2600 رأس ماشية بقرى حي بمحجر ومجزر شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى، فضلاً عن أن هناك 5000 رأس بقرى تم حجرها وحجزها بدولة السوادان تمهيدا لشحنها إلى مصر وتسير إجراءات الشحن بشكل طبيعي الآن.

وفى إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية المتبعة في تنويع مناشئ ومصادر الاستيراد في ظل الظروف الراهنة قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون والتنسيق مع الشركة المصرية السودانية والحصول على الموافقات الاستيرادية اللازمة وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من دولة جيبوتي لما يقرب من 10 الآلف رأس بقري.

واستقبل ميناء سفاجا البحري سفينة محملة بـ2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي ، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستعدادات عيد الأضحي المبارك.

كما أشار التقرير إلى أنه جارى وصول 5000 رأس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية ومتوقع وصولها الفترة الحالية وذبحها بمجزر الأدبية بالسويس، فضلا عن كمية 5000 ذبيحة ضأن مبردة من اوغندا مخطط وصولها هذا الشهر.

وأكد حسنين على توافر 4000 طن كأرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية الاحتياجات، بالإضافة إلي التعاقد علي ‏استيراد اوراك / صدور دواجن مجمدة بإجمالي كمية 600 طن، وسيتم طرحها للمستهلك بأسعار مناسبة.

وقال حسنين أن الشركة تزيد الضخ اليومي للحوم الطازجة والمجمدة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة والشوادر المختلفة بالمحافظات مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك لتلبية احتياجات المواطنين منها.‏