التموين: الانتهاء من 45% المنطقة اللوجستية والتجارية في الدقهلية

أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه تم الانتهاء من 45% من المنطقة اللوجستية والتجارية في الدقهلية بقيمة مالية تصل إلى مليار جنيه من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمنطقة والتي تبلغ 3 مليارات جنيه، وتقع في طلخا على مساحة 50 فدانا.

وقال دايرة خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية بمحافظة الدقهلية إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري بانتظام مع توافر كافة السلع الموجودة على قائمة المقررات التموينية بعدد 31 سلعة وذلك لنحو مليون و750 ألف بطاقة تموينية في الدقهلية يستفيد منها 5 ملايين و52 ألف مواطن، يصرفون سلعا تموينية شهرياً بقيمة 285 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي 3 أشهر على الأقل.

وأشار إلى أن المحافظة بها 2400 بقال تموينى ومنفذ جمعيتي، و 22 فرع تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، إضافة إلي 1820 مخبز بلدي مدعم ويتم صرف 1400 طن دقيق يوميا لتلك المخابز لانتاج 17 مليون رغيف بلدى مدعم يوميًا لحاملي البطاقات التموينية.

وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 25% من المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة البالغ عددها 1820 إذ توجد 8 مراكز فى الدقهلية مزودة بالغاز الطبيعى من إجمالى المراكز فى المحافظة البالغ عددها 17.

وتابع دايرة إن الدقهلية بها 164 مستودع بوتاجاز و3 محطات تعبئة غاز طبيعي، وتستهلك شهريًا نحو 2 مليون و100 ألف أسطوانة غاز، لافتاً إلى أنه توجد محطة تموين أمام مديرية التموين فى شارع الجيش، و يتم حاليًا توصيل البنية التحتية بها لتكون محطة شحن للسيارات الكهربائية، بخلاف تموين السولار والبنزين، على أن يتم البدء في تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه يوجد فى محافظة الدقهلية 130 مكتبا تموينيا، تم تطوير 36 منها وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، وجار استكمال باقي المكاتب التموينية.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إلى أنه يوجد فى المحافظة 180 منفذا تابعا للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمحافظة، و22 منفذا متحركا و15 منفذا ثابتا للتموين فى الميادين ذات الكثافة السكانية العالية، ومنافذ تابعة لجمعيات أهلية.