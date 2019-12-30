«التموين»: الاحتياطى من السلع الأساسية يكفى حتى 6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي حتي 6 أشهر، وذلك من خلال تقرير عن السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، الذي تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن توافر السلع الاستراتيجية وأرصدتها.

وقالت وزارة التموين في بيان منذ قليل ، بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، الزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، الأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.

تسليم السلع التموينية لشهر يناير 2020

كما انتهت شركتا الجملة (العامة، المصرية) التابعتان للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100٪؜، وجار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020 .

يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه خبز.

وذلك لتوفير السلع لنحو 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بإلإضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في جميع منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا على السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

كما أكد المصيلحي أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقد أصدر الوزير تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كل الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

وتضم منظومتا الخبز المدعم 28 ألف مخبز، والسلع التموينية نحو 32 ألف بقال تمويني، 3400 فرع جمعيتي، 498 فرعا استهلاكيا “103 الأهرام، 167 النيل، 228 الإسكندرية”، العامة لتجارة الجملة 381 فرعا، المصرية لتجارة الجملة 161 فرعا.

ووفقا لبيانات وزارة التموين، يقدر عدد مجمعات ومخازن ومنافذ التجزئة بالجمهورية 3900 مجمع ، جميعها تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها 167 فرعا لشركة النيل للمجمعات في القاهرة والجيزة.

و228 فرعا لشركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية، والشركة العامة للتجارة في محافظات الدلتا، ولديها 381 فرعا تجزئة، و1851 فرعا للجملة والمخازن، والشركة المصرية للجملة في محافظات الصعيد، 161 فرعا تجزئة، و900 فرع جملة ومخازن.

والشركة المصرية للحوم، ولديها 25 مجمع استهلاكي بالقاهرة والجيزة، والشركة المصرية للأسماك، ولديها 25 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة والجيزة، كما يتم بيع اللحوم والأسماك في المحافظات في فروع التجزئة العادي.