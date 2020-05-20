التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى 5 أشهر

عقدت اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.

وقد استعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدى الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص.

كما تم استعراض باقى الانتاج المتوقع هذا العام، وتبين أن هناك رصيد من السكر داخل البلاد بكميات تصل الي مليون ونصف المليون طن .

فضلا عن باقي الانتاج المتوقع هذا العام والذي يصل الي 500 ألف طن.

وأكد المصيلحي بأن هذا الرصيد الآمن يكفي لمدة تزيد على خمسة اشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق .

فضلا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكافة فروع الجملة التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية، وهو ما ادي الي ضبط الاسعار في السوق المحلي.

وشدد المصيلحي علي اهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية.

كما وجه للجنة بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.