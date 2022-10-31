التموين : الاتفاق مع منتجي ومصنعي السلع الغذائية على عدم زيادة الأسعار في نوفمبر وديسمبر 2022 (فيديو)

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماع الذي تم عقده، اليوم، بين وزير التموين وجميع تجار ومصنّعي المواد الغذائية في السوق المحلية، ووعد بحلّ مشكلاتهم خلال يومين، مع تأكيد التكاتف والتحمل وعدم وجود زيادات في أية سلعة خلال هذه الفترة.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد، اليوم، اجتماعًا مع منتجي ومصنعي السلع الغذائية في السوق المحلية، بمشاركة ممثلي من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أنه تم الإفراج عن أعلاف تكفي مدة شهر كامل، ومردود ذلك سيكون على انخفاض الأسعار واضح وملموس.

وأكد أن وزير التموين شدد على المنتجين والمصنّعين، خلال الاجتماع، على ضمان عدم ارتفاع الأسعار، وإتاحة السلع في تلك الفترة الحرجة، مع إيجاد حلول سريعة لمضارب الأرز المتوقفة، وتوفير الأرز في المحافظات التي تشهد نقصًا بها لتلك السلعة الهامة.

ولفت خليل إلى أن من بين المشاركين في الاجتماع منتجي الألبان، حيث كان هناك بعض خامات الإنتاج في الموانئ، وسيتم الإفراج عنها بداية من غد، وذلك ليتم التوريد والإنتاج فورًا.

وقال خليل إن وزير التموين اتفق مع المشاركين في الاجتماع على عدم رفع سعر أية سلعة، خلال الشهرين المقبلين نوفمبر وديسمبر 2022،

موضحَا أن وزير التموين شدّد على المشاركين عدم زيادة سعر سلعة الأرز عن 15 جنيهًا للمعبأ، و12 جنيهًا للسائب.