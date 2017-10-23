التموين: الإفراج عن شحنتي القمح الرومانية والفرنسية

خالد بدر الدينأكد وزير التموين المصري علي مصيلحي اليوم الاثنين، أن شحنتي القمح الرومانية والفرنسية اللتين تم احتجازهما بسبب احتوائهما على بذور الخشخاش تم الإفراج عنهما وسيتم إضافتهما إلى المخزونات الاستراتيجية.وأعلن مصيحلي ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي الاستهلا

خالد بدر الدين

أكد وزير التموين المصري علي مصيلحي اليوم الاثنين، أن شحنتي القمح الرومانية والفرنسية اللتين تم احتجازهما بسبب احتوائهما على بذور الخشخاش تم الإفراج عنهما وسيتم إضافتهما إلى المخزونات الاستراتيجية.

وأعلن مصيحلي ، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أن مصر لديها احتياطيات من القمح تكفي الاستهلاك لأربعة أشهر واحتياطيات من السكر تكفيها لأكثر من خمسة أشهر.

وقال مصيلحي في مؤتمر صحفي أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية كافية للأشهر الثلاثة القادمة في حين أن احتياطات الأرز تكفي الاستهلاك لمدة شهر واحد فقط.