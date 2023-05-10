التموين: الإعفاء الجمركي على المشغولات الذهبية المصاحبة للقادمين من الخارج 6 أشهر كمرحلة أولي

قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين أنه تم الموافقة على إعفاء واردات الذهب من الجمارك مدة 6 أشهر كمرحلة أولي وسيحدث توازن سعري في الذهب عند تطبيق القرار.

وأضاف عشماوي خلاب لقاء مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد أن السوق المحلية تضم 3 آلاف منفذ بيع

سواء كانت ورشة أو محل بيع.

ودعا عشماوي المصريين في الخارج عدم شراء الذهب وجلبه للسوق المحلية حاليا إلا بعد تطبيق القرار، والذي نص على جلب 150 جراما فقط.

وأوضح عشماوي أن السبب في الفارق السعري بين سعر الذهب في مصر والسعودية هو المضاربات والعرض والطلب واتجاه البعض لإخفائه لرفع الأسعار.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم مدينة الذهب العالمية وسيتم الإعلان عن البدء في إقامتها بعد موافقة رئيس الجمهورية على ما تم التوصل إليه .

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.