التموين : الأوكازيون الشتوي بتخفيضات 60٪ وعقوبة المخالف تصل إلى مليون جنيه

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الاوكازيون الشتوي لهذا العام فرصة للمواطنين حيث يتميز بجودة المعروضات و بنسبة تخفيضات تبدأ من 30 الي 60٪ .

و توقع خليل أن يصل عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون إلى 4500 محل فى نهاية الاوكازيون يوم 7 مارس القادم مع ضرورة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية مع العلم أن حصول المحلات على تصريح الاوكازيون مجانا.

واضاف خليل أنه يتم تكثيف الحملات خلال فترة الاوكازيون على المحلات لمتابعة الفواتير قبل وبعد التخفيض ، و تتراوح عقوبة المخالفين لشروط الاوكازيون من 500 الف جنيه إلى مليون جنيه وفى حالة تضرر احد المستهلكين يتم ارسال شكوى على ارقام 16280 رقم الشكاوى مجلس الوزراء او 19588 شكاوى حماية المستهلك.

وتابع خليل أنه لا يجوز عرض اى سلع معيبة خلال الاوكازيون مع إمكانية الاستبدال خلال شهر طالما لم تستخدم العام الحالى كل محلات مشاركة وليس الملابس فقط مع السماح بمشاركة اى مجال فى الاوكازيون .