التموين: الأرز مستقر بالسوق المحلية

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار الأرز مستقرة فى السوق المحلية، ولم يشهد الكيلو أى زيادة على المستهلكين كما تردد، مشيراً إلى ثبات سعره على البطاقات التموينية أيضاً .

وقال إن الكيلو يتم طرحه على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر الحر بين 7 و10جنيهات، موضحاً أن هناك أنواعاً مختلفة يتم تداولها فى السوق المحلية.

ونفى المركز الإعلامى لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بسبب قلة المعروض.

وقال المركز فى بيان مطلع الأسبوع الجارى، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء مؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مع استقرار أسعاره فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية .

وأضاف أنه يتم ضخ ما يقرب من 30 آلف طن شهريا على البطاقات التموينية، من خلال شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين.

وأوضح أنه يتم بيع تلك الكميات على البطاقات التموينية إضافة إلى المواطنين المترددين على المجمعات الاستهلاكية.

وأكد المصدر أنه يتم مراقبة أسواق السلع الغذائية وخاصة المحال الغذائية للتأكد من عدم وجود اى زيادات غير مبررة فى أسعار البيع للمستهلكين.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية يقدر بـ22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 71 مليون مواطن.

بينما قال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال»، أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب، وحتى 21 جنيه للكيلو المعبأ المستورد، بينما يبلغ سعر الأرز البسمتى 26 جنيهًا للكيلو.

كانت غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020، ليسجل 5 ملايين طن، مقابل 3 ملايين طن العام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قامت بشراء أرز محلى من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيه و7250 جنيه للطن الواحد، ليتم طرحه بسعر 8 جنيه للكيلو الواحد على البطاقات التموينية.