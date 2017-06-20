التموين: اقترحنا رفع دعم البطاقة لـ40 جنيهًا لكن الرئيس رفض

قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه تم الاقتراح على الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الدعم على بطاقة التموين من 21 جنيهاً إلى 40 جنيهًا، إلا أنه فضّل أن تكون 50 جنيهاً للفرد الواحد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال كلمته – أثناء حفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين، إنه ستتم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيها.

وأوضح أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.

وأشار مصيلحى، فى مداخلة تليفونية لبرنامج المواجهة، إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة مطلع الشهر المقبل، مؤكدًا أن الرئيس السيسى منحاز للفقراء.

وتابع: على الحكومة رفع الوعى المصرى للمواطنة بحيث يرى الحق حقًا والباطل باطلا”.

