التموين: افتتاح 7367 منفذ جمعيتي بالمحافظات حتى الآن

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، لـ”المال” إنه جار افتتاح عدد 23 منفذ جمعيتي جديد في محافظة الغربية، ليصل عدد المنافذ في مشروع جمعيتي إلى 350، بإجمالي 7367 منفذا على مستوى الجمهورية.

واضاف كمال، والذي يشغل منصب مدير مشروع جمعيتي، أنه من المتوقع إمكانية فتح مرحلة خامسة من مشروع “جمعيتي”، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة والتي يتم فيها حاليا الموافقة على الطلبات المقدمة من الراغبين في فتح منافذ “جمعيتي”.

وأوضح كمال أنه مستهدف في المرحلة الرابعة من مشروع “جمعيتي”، فتح 600 منفذ جديد في محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إلى 8 آلاف منفذ، مشيرًا إلى أن المراحل الثلاث الماضية من مشروع “جمعيتي” تم افتتاح 7400 منفذ خلالها، بعدد عمالة يصل إلى 24 ألف فرصة عمل مباشرة.

وذكر أن المنفذ الواحد من مشروع جمعيتي يدفع تأمين سلع تموينية بقيمة 150 ألف جنيه، بإجمالي مليار و200 مليون جنيه حجم التأمين لتلك المنافذ المستهدفة والتي تصل إلى 8 آلاف منفذ.

وأشار إلى أن منافذ جمعيتي تتكامل مع منافذ المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وبالتالي يصبح لدي الوزارة 40 ألف منفذ توفر نحو 120 ألف فرصة عمل للشباب، لصرف السلع المدعمة لنحو 23 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن و72 مليونا للخبز.

وأوضح أن آخر طلب كان من المتقدمين لمشروع جمعيتي والموجودين على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار كان نهاية يناير الماضي 2022.

مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمشروع في المرحلة ‏الرابعة ضمن قوائم الانتظار وصل إلى ما يقرب من 8 آلاف متقدم وسيتم غدًا بدء فرز الطلبات المستوفية لشروط التقدم.

ويهدف مشروع جمعيتي إلى توفير فرص العمل للشباب وكذلك توفير ‏السلع الغذائية بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية، مضيفًا أن ‏المشروع نجح في مراحله السابقة في توفير ما يزيد عن 20 ألف فرصة ‏عمل مباشرة وغير مباشرة.