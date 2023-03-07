«التموين»: افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر من 15 لـ21 مارس

أكد وزير التموين أن معرض أهلا رمضان الرئيسي يأتى ضمن 455 معرضًا وشادرًا تم افتتاحها منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الأول من يناير 2023.
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن افتتاح معرض “سوبر ماركت- أهلا رمضان” الرئيسي بمدينة نصر سيتم افتتاحه رسميًّا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى 15 من الشهر الحالي، بعد استكمال عمليات التجهيز به، على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم، أن المعرض سيمتد حتى 21 من الشهر نفسه.
وأشار المصيلحي إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن والزيوت وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركة قها، وشركات المجمعات الاستهلاكية،
بالإضافة إلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.
وأضاف المصيلحى أن إنشاء المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية رئيس الوزراء.
ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأن عدد المعارض وصل إلى 455 معرضًا منتشرة بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.
وصرّح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال بأن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية بأسعار مناسبة،
وأشار إلى وجود 250 سيارة تُسيّر يوميًّا بالقرى والنجوع للوصول إلى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، مضيفًا أن السلع المعروضة بتلك المعارض يتم مراقبتها تموينيًّا.
وأكد كمال أن المشاركين في الاجتماع الذى عُقد منذ أيام برئاسة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد الغرف التجارية والمنتجين والمورّدين وأصحاب السلاسل التجارية، تم تأكيد أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب المعلَن عنها.