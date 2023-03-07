«التموين»: افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي في مدينة نصر من 15 لـ21 مارس

أكد وزير التموين أن معرض أهلا رمضان الرئيسي يأتى ضمن ‏‎455‎‏ معرضًا وشادرًا تم ‏افتتاحها ‏منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الأول من ‏يناير 2023.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية، إن افتتاح معرض “سوبر ماركت- أهلا رمضان” الرئيسي بمدينة نصر سيتم افتتاحه رسميًّا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ‏مدبولى، فى ‏‏15 من الشهر الحالي، بعد استكمال عمليات التجهيز به، ‏على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس.

وأكد وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم، أن المعرض سيمتد حتى 21 ‏من ‏الشهر نفسه.

‏وأشار المصيلحي إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركة قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية،

بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.

وأضاف ‏المصيلحى أن إنشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏وتحت ‏رعاية‏ رئيس الوزراء.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأن عدد المعارض وصل إلى ‏‏455 ‏معرضًا ‏منتشرة بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى 30%.‏

وصرّح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال‏‏ بأن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية بأسعار مناسبة،

وأشار ‏إلى وجود 250 ‏سيارة تُسيّر يوميًّا بالقرى والنجوع للوصول إلى ‏المواطنين بها بتخفيضات ‏المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، ‏‏مضيفًا أن السلع المعروضة بتلك ‏المعارض يتم ‏‏مراقبتها تموينيًّا.

وأكد كمال أن ‏‏المشاركين في الاجتماع الذى عُقد منذ أيام برئاسة الدكتور ‏على ‏المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد الغرف ‏التجارية ‏والمنتجين والمورّدين وأصحاب السلاسل التجارية، تم تأكيد ‏أن المعرض ‏سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب ‏المعلَن عنها.‏