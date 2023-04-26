التموين : افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي 1 مايو

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، توجيه وزاري رقم ( 11 ) لسنة 2023، بشأن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي.

ونص القرار أنه لا يتم قبول أي طلبات جديدة لفتح منافذ مشروع جمعيتي اعتبارا من 30 أبريل 2023.

كما أنه سيتم البدء في افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتي في 1 مايو 2023.

وتشمل المرحلة الخامسة، الطلبات التي تقدم أصحابها لفتح منفذ مشروع جمعيتي إعتبارا من 1 يناير 2022 وحتى تاریخ 30 ابريل 2023، ويتم التعامل مع طلبات المرحلة الخامسة اعتبارا من شهر مايو 2023 ووفقا للآتي:

والمستندات المطلوبة من المتقدمين للمشروع

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة المؤهل الدراسي.

الموقف من التجنيد.

برنت تأميني.