أعلنت وزارة التموين أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز مستمرة فخلال عيد الاضحى المبارك.
وأضاف فى بيان لها انه تم انشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات اضافة الى مكاتب التموين الفرعيه وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه سواء بالخبز او بالسلع التموينية ، مع وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يصل الى اربعة ايام في العيد.
وصرح المتحدث الرسمى معاون الوزير احمد كمال، أن وزير التموين وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من الخبز والسلع التموينية.
وأكد ان الوزارة ومديريات التموين مستمرة فى عملها في العيد حملات ، مشيراً الي ان مخازن الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ صرف السلع التموينية والمخابز في العيد.