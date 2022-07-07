أعلنت وزارة التموين أن منافذ صرف السلع التموينية التي تتنوع ما بين المجمعات ‏الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبدالي التموين والمخابز مستمرة فخلال ‏عيد الاضحى المبارك.

وأضاف فى بيان لها انه تم انشاء ‏غرف عمليات مركزية بالمديريات اضافة الى مكاتب التموين الفرعيه ‏وغرفه عمليات الوزاره للتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه سواء ‏بالخبز او بالسلع التموينية ، مع وجود ‏مخزون استراتيجي من الدقيق يصل الى اربعة ايام في العيد.‏

‏وصرح المتحدث الرسمى معاون الوزير احمد كمال، ‏أن وزير التموين وجه المديريات بالمرور الدائم على المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية للتأكد من التزامهم بصرف احتياجات المواطنين من ‏الخبز والسلع التموينية.

وأكد ان الوزارة ومديريات التموين ‏مستمرة فى عملها في العيد حملات ، مشيراً الي ان مخازن ‏الجمله قد صرفت استعاضات منافذ الصرف من السلع التموينية كي ‏تتوفر كل السلع المواطنين في العيد.‏

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد تلقى تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول عمل منافذ ‏صرف السلع التموينية والمخابز في العيد.