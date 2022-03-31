أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة أن جميع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان متوافرة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق وأن أجهزة الوزارة تتابع حركة السوق طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على وصول السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال كمال في جولة صباح اليوم الخميس على عدد من المنافذ في محافظة الجيزة إن جميع السلع يوجد لها احتياطي استراتيجي آمن ولا داعى للقلق المواطنين.

وأضاف كمال أنه خلال شهر رمضان ستنخفض الأسعار أكثر وقد مرت مصر بظروف صعبة وقت جائحة كورونا ومع ذلك لم يشعر المواطن بأي نقص للسلع عكس أي دولة مجاورة أخرى.

من جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة إلى أن جميع السلع متوافرة وأن القطاع الخاص يشارك في المبادرات الرئاسية لتخفيض الأسعار، وهذا ما نشاهده اليوم بمشاركة الجزار لبيع اللحوم البلدية والمستوردة بأسعار مخفضة تبدأ من 95 جنيهًا حتى 110 جنيهات.

وناشد مدير مديرية التموين في الجيزة المواطنين بشراء تلك اللحوم لأسعارها المخفضة وجودتها العالية.

كما أشارت أنيسة محمد مدير إدارة التموين ببولاق الدكرور إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة على الأسواق وأي مخالفات يعاقب مرتكبها طبقا للقانون وأن الأسعار تصل نسبة تخفيضها إلى أكثر من 30% عن مثيلتها.

كما قامت الوزارة بمتابعة مواعيد المخابز البلدي في شهر رمضان، بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة، وطلعت حسن مدير تموين الجيزة، وجميع قيادات المديرية بالجيزة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة.