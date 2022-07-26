التموين : استمرار طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية والكميات مرشحة للزيادة

أكد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية مستمر، مشيرًا إلى أن الكميات مرشحة للزيادة حال زيادة الطلب من المواطنين.

وقال المصيلحي في بيان اليوم إنه يتابع يوميا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر البيض بالمجمعات الاستهلاكية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال إن وزير التموين قد وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة توفير كل احتياجات المواطن من بيض المائدة.

وأشار إلى أن وزير التموين يتلقى يوميا تقريرا من الشركة القابضة حول عمليات الضخ اليومي للبيض ونسب الطرح في كل مجمع استهلاكي.

وأضاف أن الشركة القابضة تعتمد في نسب التوزيع على الكثافة السكانية بجوار كل مجمع استهلاكي وعمليات الإقبال من المواطنين.

وأكد أنه حال زيادة الإقبال في منطقة معينة على شراء البيض يتم زيادة الكمية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطن منه.