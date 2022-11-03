التموين: استمرار طرح الأرز السائب والمعبأ بالأسعار المعلنة للمواطنين في المحافظات

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مجموعة من السيارات المتنقلة في الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى بعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين، من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وقامت عدد من مديريات التموين بالمحافظات بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة لغير الحاملين للبطاقات التموينية، بتوزيع عدد من السيارات المتنقلة في الشوارع والميادين لطرح سلعة الأرز بالأسعار الرسمية وهي 12 جنيها للكيلو السائب، و 15 جنيها للكيلو المعبأ.

محافظة الدقهلية

وعلى مستوى مديرية التموين في الدقهلية، تم ضخ 50 طنا من شكائر الأرز الأبيض الفاخر، إذ تزن الشيكارة 25 كيلو جرام ويتم بيعها للمواطنين بسعر 300 جنيه، مع توفير أكياس الأرز المعبأ أيضا، وذلك عبر 7 سيارات متنقلة.

محافظة دمياط

كما قامت مديرية التموين بدمياط بطرح 30 طن أرز بنفس الأسعار عبر 3 سيارات متنقلة تجوب الميادين الرئيسية للمحافظة، وبالمثل على نطاق محافظة الغربية التي طرحت اليوم الأرز للمواطنين عبر السيارات المتنقلة.

محافظة الشرقية

بينما قامت مديرية التموين في الشرقية، بطرح 12 طنَا من الأرز السائب بسعر 12 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما تم طرح كميات كبيرة من الأرز المعبأ بسعر 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك في الميادين الرئيسية في المحافظة للمواطنين.

محافظة الغربية

كما قامت مديرية التموين في محافظة الغربية كذلك بطرح كميات كبيرة من الارز المعبأ بسعر 15 جنيهًا للكيلو الواحد، والأرز السائب بسعر 12 جنيهَا للكيلو، وذلك للمواطنين في الميادين والشوارع الرئيسية في المحافظة.

فيما توفر وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والجيزة، الأرز الأبيض الفاخر بنفس الأسعار الرسمية عبر منافذ وزارة التموين ومن خلال السيارات المتنقلة التي تتمركز في الميادين الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية.