التموين: استمرار صرف مقررات نوفمبر وتوافر جميع السلع

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية ، في صرف سلع شهر نوفمبر الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ علي مستوي الجمهورية من مجمعات استهلاكية والبقالين ومنافذ جمعيتي, بالإضافة إلى المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية ، حيث تم توفير 31 سلعة.

وأكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ ، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لـشركتي الجملة (العامة و المصرية) بصورة متابعة توافر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة.

وأشار المصيلحي أن إلي قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد المصيلحي على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

من جهته قال طلعت حسن وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه تم البدء في صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر المقبل منذ أمس الثلاثاء لنحو 2 ملايين بطاقة تموينية بعدد مستفيدين 5 ملايين مواطن، بما يقرب 600 مليون جنيه صرف سلع تموينية شهرياً.

وأضاف وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أنه يتم شهريًا صرف 11 ألفا و500 طن سكر، و9 آلاف طن لكل من الزيت، والمكرونة، والأرز، وذلك من عبر 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، 66 سيارة سلع شباب خريجين.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية في المحافظة يصل إلى 6 أشهر لكافة السلع.

من جهته قال هشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر الجاري، بالتوازي مع صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم عن شهر أكتوبر الماضي دون أي أزمات أو نقص أي سلعة.

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أنه تم صرف سلع لنحو 440 ألف بطاقة تموينية خلال يوم أمس الإثنين 1 نوفمبر ، بما يمثل 25٪ من إجمالي البطاقات التموينية المستحقة لصرف السلع التموينية للشهر الجاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية في الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، ومحي إسماعيل مدير عام الرقابة التموينية وهشام الديجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

1- سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

2 – أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيه.

3 – عدس مجروش 500 جرام سعره: 12 جنيهًا.

4 – فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

5 – مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 30 جنيهًا.

6 – شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

7 – صلصة 300 جرام سعرها: 6 جنيهات.

8 – جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7.5 جنيه

9 – جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 14 جنيهًا

10 – مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 20 جنيهًا.

11 – مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.5 جنيه.

12 – صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

13 – صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 6.5 جنيه.

14 – لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

15 – خل 5% 900 ملي سعره: 5 جنيهات.

16 – زيت خليط 0.8 لتر سعره: 25 جنيهًا.

17 – مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

18 – مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

19 – كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

20 – كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: 2 جنيه.

21 – بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

22- بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: 2 جنيه.

23 – بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

24 – بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

25 – طحينة بيضاء ظرف 24 جراما بسعر 2 جنيه.

26 – المربي انواع 350 جراما بسعر 14 جنيها.

27 – التونة مفتتة 140 جراما بسعر 12 جنيها.

28 – دقيق 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

29 – بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

30 – قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- مرقة دجاج مكعبات 8 قطع بسعر 5.25 جنيه.