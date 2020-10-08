«التموين» : استمرار صرف المقررات بالمجمعات الاستهلاكية اليوم

اليوم الخميس يوم عمل عادي لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك لصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الحالي، إضافة إلي سلع نقاط الخبز المدعم عن شهر سبتمبر الماضي.

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيام شركات المجمعات الاستهلاكية باستمرار التعامل مع حاملي البطاقات التموينية، اليوم الخميس، والذي حددته الحكومة إجازة رسمية لأعياد 6 أكتوبر.

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات، لـ”المال”، إن اليوم الخميس يوم عمل عادي لجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك لصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الحالي، إضافة إلي سلع نقاط الخبز المدعم عن شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف كمال أن محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي تعمل أيضًا، اليوم، بشكل طبيعي في صرف المقررات التموينية، موضحًا أن أول أسبوعين من كل شهر يكثر فيهما معدلات صرف السلع.

وأكد أن عمليات صرف المقررات الخاصة بالشهر الحالي ونقاط الخبز مستمران حتي نهاية الشهر، مطالبًا المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح كمال أن جميع السلع التموينية والتي تشمل غذائية وغير غذائية بنحو 22 نوعًا وصنفًا متوفرة لدى جميع المنافذ التموينية.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية المتاح لها صرف المقررات التموينية بنحو 20 مليون بطاقة مقيد عليها 64 مليون مواطن.