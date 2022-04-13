«التموين»: استلام 6.6 مليون طن قصب بقيمة 5.3 مليار جنيه

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية ما يقرب من 6.6 ملايين طن قصب سكر، منذ بداية موسم توريد محصول القصب وحتى الأسبوع الأول من أبريل الجارى.

وقال اللواء عصام الدين البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إنه تم توريد نحو 6 ملايين و649 ألفا و126 طن قصب سكر بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و386 مليونا و278 ألف جنيه تم تسديدها لصالح المزارعين وموردى قصب السكر.

وأضاف البديوى فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الكميات المستلمة ستنتج نحو 708 آلاف و949 طن سكر من خلال مصانع الشركة فى الوجه القبلى والبالغ عددها 8 مصانع تابعة، وهى أبو قرقاص، دشنا، جرجا، إدفو، كوم أمبو، نجع حمادى، قوص، أرمنت.

يذكر أن سعر توريد طن قصب السكر فى موسم 2022/2021 يبلغ 810 جنيهات، بينما سعر توريد طن بنجر السكر تم تحديده بسعر 720 جنيها خلال الموسم الجارى.

«الفيوم لصناعة السكر»: التعاقد على 82 ألف فدان بنجر بقيمة 1.020 مليار جنيه

وعلى صعيد آخر، علمت «المال» أن شركة الفيوم لصناعة السكر تعاقدت على توريد 82 ألف فدان بنجر لإنتاج نحو 1.5 مليون طن سكر.

ومن جهته، قال المهندس صلاح فتحى رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر إنه تم استلام ما يقرب من 55 ألف فدان بنجر سكر منذ بداية الموسم فى منتصف فبراير الماضى، وحتى بداية شهر أبريل الجارى لصالح الشركة.

وأضاف فتحى لـ«المال» أنه تم إنتاج نحو 400 ألف طن بنجر سكر ومستهدف إنتاج نحو 1.5 مليون طن بنجر من تلك الكميات الموردة، مشيرا إلى أن الشركة تعاقدت على توريد 82 ألف فدان بقيمة مليار و20 مليون جنيه.

وأوضح أن شركة الفيوم لصناعة السكر تستحوذ على %13 من إجمالى إنتاج سكر البنجر والذى يبلغ 1.3 مليون طن سنويا، ويتم حاليا العمل على رفع الطاقة الإنتاجية بشركة الفيوم لصناعة السكر بحيث تصل إلى 11 ألف طن بنجر يوميا بدلا من 8 آلاف طن، وزيادة معدل إنتاج السكر إلى 210 آلاف طن خلال الموسم بدلا من 120 ألف طن.

وتابع أنه من المستهدف زيادة إنتاج علف البنجر إلى 100 ألف طن بدلا من 60 ألفا، والعمل على زيادة إنتاج المولاس إلى 80 ألف طن بدلا من 40 ألفا خلال موسم التوريد.

وأوضح فتحى أن الإنتاج المحلى للسكر سواء من القصب أو البنجر يغطى نحو %90 من الاستهلاك، بينما يتم توفير %10 عبر استيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع لتغطية جميع الاحتياجات.

يذكر أن حجم الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ 3.3 مليون طن سنويا، منها 2.8 مليون طن سكر قصب وبنجر محلى، ويتم استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.