التموين: استلام 560 ألف طن قمح من المزارعين

محمد مجدي أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام عمليات توريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية حتي مساء أمس الإثنين. وقال رمضان، لـ"المال": إنه تم إستلام 560 ألف طن تم توريدها لدى الجهات…

محمد مجدي

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام عمليات توريد القمح المحلى فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية حتي مساء أمس الإثنين.

وقال رمضان، لـ”المال”: إنه تم إستلام 560 ألف طن تم توريدها لدى الجهات المسوقة، وتستمر الصوامع والهناجر والبناكر ونقاط التجميع التابعة للجهات المسوقة فى استلام المحصول من المزارعين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساءً يومياً.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت سعر شراء القمح من المزارعين بـ600 جنيهاً للإردب على أن تكون درجة النقاوة 23.5، و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، وكان الموسم الماضي للقمح يبلغ سعر شراءه ما بين بين 555-575 للأردب ( الطن يعادل 6,6 أردب) ، حسب درجة نقاوتة.